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    Главная / Торговый портал / Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов / Приём, транспортировка, хранение и заправка дизтопливо зимнее и летнее, бензин Регуляр-92 и премиум ЕВРО-95 до 200000Л 1Г
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Приём, транспортировка, хранение и заправка дизтопливо зимнее и летнее, бензин Регуляр-92 и премиум ЕВРО-95 до 200000Л 1Г

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Приём, транспортировка, хранение и заправка дизтопливо зимнее и летнее, бензин Регуляр-92 и премиум ЕВРО-95 до 200000Л 1Г- Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
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    Приём, транспортировка, хранение и заправка дизтопливо зимнее и летнее, бензин Регуляр-92 и премиум ЕВРО-95 до 200000Л 1Г

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