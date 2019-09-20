Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Omnium O 10Л 1.5КВТ 220В
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Электрокофеварка капсульная DeLonghi EN 125 M
Электрочайники
Не указана
Инвентарь кухонный . Протитвень 600х400х20
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 1298₽
Водонагреватель накопительный Thermex Hit H10-O 10Л 1.5КВТ
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 5016,67₽
Печь микроволновая Supra MWS-1814MW 700ВТ 17Л
Печи микроволновые
от 5000₽
Плита электрическая Мечта 12-06-03СБ 4 50х60х85СМ чугун Россия
Плиты кухонные электрические
от 10920₽
Электрочайник Supra KES-2004 2200ВТ 2Л; ДМ³ закрытая спираль пластик белый/фиолетовый
Электрочайники
от 1100₽
Электронасос для колодцев вибрационный Ручеек 40М для подъема пресной воды из колодцев и трубчатых скважин ГУП "НЗЭММ" Россия
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Конвектор электрический NeoClima Comforte настенный 1500ВТ IP24 15М² 21797 Россия
Приборы отопительные электрические
от 3618₽
Печь микроволновая BBK Соло 23MWS-929M/BX 900ВТ 23Л механическое управление эмаль серебристый 483х281х398ММ
Печи микроволновые
от 6720₽
Обогреватель конвенционного типа Профтепло ЭВНБ-1.5 настенный 1500ВТ 220В 15М2 4КГ 660х400х85ММ ГОСТ Р 51377-99 ЗАО "ЗУБР ОВК" Россия
Приборы отопительные электрические
от 7344₽
Элемент нагревательный ТЭН-170С16/6.30 J 220 R-32 6300ВТ 220В нержавеющая сталь М24х1.5 22724(а)
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана