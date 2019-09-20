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    Главная / Торговый портал / Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы / Электроподогреватель комплект для легковых, среднетоннажных и грузовых автомобилей Старт-турбо Универсал №2 2КВТ 5М с принудительной циркуляцией ООО Тюменьавтодеталь Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электроподогреватель комплект для легковых, среднетоннажных и грузовых автомобилей Старт-турбо Универсал №2 2КВТ 5М с принудительной циркуляцией ООО Тюменьавтодеталь Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроподогреватель комплект для легковых, среднетоннажных и грузовых автомобилей Старт-турбо Универсал №2 2КВТ 5М с принудительной циркуляцией ООО Тюменьавтодеталь Россия- Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы
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    Электроподогреватель комплект для легковых, среднетоннажных и грузовых автомобилей Старт-турбо Универсал №2 2КВТ 5М с принудительной циркуляцией ООО Тюменьавтодеталь Россия

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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
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      Спецификация
      Производство электропечей
      Характеристики
      Минимальная партия
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