Цена без НДС, руб.
26658,33
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Технические данные
- Уровень звукового давления: 62 dB(A)
- Объем мусоросборника: 15 l
- Потребляемая мощность: 800 W
- Расход воздуха: 53 l/s
- Разрежение: 240 / 24 mbar / kPa
- Мощность турбины: 800 W
- Вес без аксессуаров: 7.1 kg
- Масса (с принадлежностями): 10 kg
- Вес(с упаковкой): 11.4 kg
- Габариты (длина х ширина х высота): 434 x 316 x 400 mm
- Длина кабеля: 15 m
- Номин. диаметр принадлежностей:
НД 35
- Напряжение: 220–240 V
- Частота: 50–60 Hz
Регионы поставки
Краснодарский край