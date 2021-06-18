Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Торговая марка: Camelion
Подробные характеристики
Тип лампы: накаливания
Количество ламп: 1 шт.
Цоколь: E27
Способ крепления: прищепка
Мощность: 60 вт
Мощность диодов: нет вт
Срок службы диодов: нет
Тип управления: кнопочное
Наличие диммера: Нет
Лампа в комплекте: Нет
Стиль: классический
Цвет светового потока: зависит от установленной лампы
Регулировка угла наклона: Да
Форма плафона: круглая
Цвет плафона: черный
Цвет корпуса: черный
Материал корпуса: металл/пластик
Длина сетевого шнура: 1.6 метр
Высота, см: 8
Вес: 0.42 кг
Возможность замены лампочки: Да
Страна происхождения: Китай
Гарантийный срок: 12 мес
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край