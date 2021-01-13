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    Главная / Торговый портал / Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты / Вакцина менингококковая полисахаридная сухая лиофилизат для приг.р-ра для в/м введ. + растворитель 1ДОЗ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вакцина менингококковая полисахаридная сухая лиофилизат для приг.р-ра для в/м введ. + растворитель 1ДОЗ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина менингококковая полисахаридная сухая лиофилизат для приг.р-ра для в/м введ. + растворитель 1ДОЗ- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
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    Вакцина менингококковая полисахаридная сухая лиофилизат для приг.р-ра для в/м введ. + растворитель 1ДОЗ

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    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ФАРМКЛИНИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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