Боты диэлектрические до 1кВ ГОСТ 13385-78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Боты диэлектрические до 1кВ ГОСТ 13385-78- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки