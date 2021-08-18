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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные прочие / Подготовка поверхности под нанесение бикроста
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Подготовка поверхности под нанесение бикроста

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подготовка поверхности под нанесение бикроста- Работы строительные специализированные прочие
    5
    Подготовка поверхности под нанесение бикроста

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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "АРМ-СТРОЙ"
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      Спецификация
      Производство прочих отделочных и завершающих работ
      Характеристики
      Минимальная партия
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