Установка унитазов с бачком присоединенным
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 964,9₽
Демонтаж автоматического привода секционных ворот
Работы электромонтажные
Не указана
Монтаж кондиционера 07
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Текущий ремонт общежития для нужд ПФ "Севергазгеофизика" г. Новый Уренгой
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 99769,07₽
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой/первый слой
Работы строительно-монтажные прочие
от 51,67₽
Выполнение работ по замене напольного покрытия устройством наливного пола в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 1362510₽
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10ММ толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9
Работы штукатурные
от 322,16₽
Выполнение работ по переобустройству дверного прохода L-960
Работы отделочные декоративные
от 126644,51₽
Монтаж кондиционера 09
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Техническое обслуживание лифта малогрузового
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ограничителя скорости
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 16448,4₽