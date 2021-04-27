Характеристики

Код производителя: D3Q20B Тип печати: цветная Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати: 40 листов/мин Максимальная нагрузка: 50000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 600x600 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик двусторонний Скорость цветной печати: 40 листов/мин Количество цветов: 4 СНПЧ: Нет Емкость лотка подачи: 550 лист Емкость дополнительного лотка подачи: 500 лист Емкость выходного лотка: 300 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-300 г/кв.м Типы печатных материалов: Бумага, фотобумага, конверты, наклейки, открытки, специальная бумага Печать без полей: Нет Возможность печати на CD/DVD: Нет Разрешение сканера: 1200х600 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 25 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 768 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 115 вт Размеры (ДхШхВ): 530x467x407 мм Цвет корпуса: белый Вес: 22.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы Страна происхождения: Китай