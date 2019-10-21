Сапоги утепленные всесезонные ПОЖ-2 для пожарных 225ММ р.38-47 резиновые с вкладным утеплителем ГОСТ Р 53265-2009

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги утепленные всесезонные ПОЖ-2 для пожарных 225ММ р.38-47 резиновые с вкладным утеплителем ГОСТ Р 53265-2009- Обувь повседневная с верхом из кожи