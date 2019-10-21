Сапоги всесезонные ПОЖ-1 для пожарных 225ММ кожаные с вкладным утеплителем

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги всесезонные ПОЖ-1 для пожарных 225ММ кожаные с вкладным утеплителем- Обувь повседневная с верхом из кожи