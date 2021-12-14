Характеристики

Сечение проводника: 1,31 кв.мм, сечение кабеля: 12х6 мм, мощность при +10 С и 230В: 25 Вт/м, мощность при +10 С и 220В: 24 Вт/м, макс. раб. темп.: +65 С, макс. темп. без нагр.: +85 С, мин. темп. монтажа: -40 С, макс. длина цепи: 150 м, взрывозащита: Да (экран из медной луженной проволоки)