Кабель нагревательный саморегулирующийся 24 ВТ/М 220…240В 65ГРАД ЦЕЛЬС полиолефин FINE KOREA SRF24-2CR
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель нагревательный саморегулирующийся 24 ВТ/М 220…240В 65ГРАД ЦЕЛЬС полиолефин FINE KOREA SRF24-2CR- Провода и кабели нагревательные
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Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Сечение проводника: 1,31 кв.мм, сечение кабеля: 12х6 мм, мощность при +10 С и 230В: 25 Вт/м, мощность при +10 С и 220В: 24 Вт/м, макс. раб. темп.: +65 С, макс. темп. без нагр.: +85 С, мин. темп. монтажа: -40 С, макс. длина цепи: 150 м, взрывозащита: Да (экран из медной луженной проволоки)
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Сечение проводника: 1,31 кв.мм, сечение кабеля: 12х6 мм, мощность при +10 С и 230В: 25 Вт/м, мощность при +10 С и 220В: 24 Вт/м, макс. раб. темп.: +65 С, макс. темп. без нагр.: +85 С, мин. темп. монтажа: -40 С, макс. длина цепи: 150 м, взрывозащита: Да (экран из медной луженной проволоки)
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Сечение проводника: 1,31 кв.мм, сечение кабеля: 12х6 мм, мощность при +10 С и 230В: 25 Вт/м, мощность при +10 С и 220В: 24 Вт/м, макс. раб. темп.: +65 С, макс. темп. без нагр.: +85 С, мин. темп. монтажа: -40 С, макс. длина цепи: 150 м, взрывозащита: Да (экран из медной луженной проволоки)