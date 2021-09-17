Сапоги морозостойкие Марш женские материал Оксфорд ТЭП до -30ГРАД ЦЕЛЬС черный/синий вынимаемый чулок, состоящий из фольгированного нетканого полотна и искусственного меха ТР ТС 017/2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги морозостойкие Марш женские материал Оксфорд ТЭП до -30ГРАД ЦЕЛЬС черный/синий вынимаемый чулок, состоящий из фольгированного нетканого полотна и искусственного меха ТР ТС 017/2011- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки