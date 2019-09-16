Стол парта Дебрянск СТП ГТК 1200/500 орех, черный 1200х500х750ММ ДСП 16ММ, металл
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
от 6000₽
Стол ученический одноместный, регулируемый 4-6 ростовые категории арт.6032 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Не указана
Стол ученический двухместный МЕТ ученический 6 клен, черный 1200х760х500ММ металл, ЛДСП 997686
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
от 2200₽
Стол ученический одноместный, регулируемый 1-4 ростовые категории арт.6013 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Не указана
Стол ученический компьютерный с подставкой под системный блок МЕТ 1193895 клен, черный 760х800х900ММ металл, ЛДСП
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
от 2950₽
Стол ученический 2-х местный, регулируемый ученический 4-6 ростовые категории 6011 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
от 3148,8₽
Стол ученический одноместный для лингафонного обучения 4-6 ростовые категории арт.6022 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Не указана
Стол ученический на металлокаркасе ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ № 11 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Не указана
Стол игровой регулируемый Эллипс 30006-004 желтый (U3601) 800х560х400-580ММ ЛДСП ООО «Фабрика Мебели» Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Не указана
Стол игровой регулируемый Эллипс 30006-006 желтый 800х560х400-580ММ пластиковый ООО «Фабрика Мебели» Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Не указана
Стол игровой регулируемый Эллипс 30006-004 лайм (U3601) 800х560х400-580ММ ЛДСП ООО «Фабрика Мебели» Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Не указана
Стол игровой регулируемый Эллипс 30006-006 оранжевый 800х560х400-580ММ пластиковый ООО «Фабрика Мебели» Россия
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Не указана