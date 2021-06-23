Производство поддонов усиленные простые
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддонов
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство ящика № 34, 34.1, 31, 19 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство ящика черт. 321234.007 СБ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство ящика фанера черт. 11800270 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
от 530₽
Производство ящика для овощей доска обрезная ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство подставки под головной убор ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия 1020300900520
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство подставки ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026002942690
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддона из 6 досок ЭКО 90-10 В ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддона из 5 досок ЭКО 90-10 В ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддона с крышкой "Силуэт" ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство лотков хлебных ФКУ ИК-15 УФСИН РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ Россия 1028600967427
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана