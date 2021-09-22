Кресло офисное CH-808 AXSN ткань темно-серый 70х45х112СМ ООО "БЮРОКРАТ"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное CH-808 AXSN ткань темно-серый 70х45х112СМ ООО "БЮРОКРАТ"- Мебель для офисов и предприятий торговли
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
—
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область