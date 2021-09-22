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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное CH-808 AXSN ткань темно-серый 70х45х112СМ ООО "БЮРОКРАТ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное CH-808 AXSN ткань темно-серый 70х45х112СМ ООО "БЮРОКРАТ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное CH-808 AXSN ткань темно-серый 70х45х112СМ ООО "БЮРОКРАТ"- Мебель для офисов и предприятий торговли
    10
    Кресло офисное CH-808 AXSN ткань темно-серый 70х45х112СМ ООО "БЮРОКРАТ"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3683,4
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6900
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8142
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      8142c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7680
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      CH-808 AXSN/Grey (темно-серое)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7680c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6355,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      СН-808 темно серое
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      7500c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4260
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      25
      Регионы поставки
      Подробнее
      4260c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3069,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3683,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3683,4c НДС
    • ООО "КЛИКШОП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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