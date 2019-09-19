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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Узел термозакрепления A06X0Y7 Konica Minolta
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Узел термозакрепления A06X0Y7 Konica Minolta

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Узел термозакрепления A06X0Y7 Konica Minolta- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Узел термозакрепления A06X0Y7 Konica Minolta

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    Цена
    от 13850
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ДИМИ-ДОС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13850
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      13850c НДС

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