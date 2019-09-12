Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ больших размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная для пикника 14Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый
Изделия корзиночные и плетеные
от 3234,95₽
Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
Изделия корзиночные и плетеные
от 94,8₽
Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
Изделия корзиночные и плетеные
от 877,2₽
Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120
Изделия корзиночные и плетеные
от 380₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ средних размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель
Изделия корзиночные и плетеные
от 2920₽
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) 280х280ММ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 10Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана