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    Главная / Торговый портал / Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные / Бокс кабельный междугородний БММ 1-2 10 пар ПН-10
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бокс кабельный междугородний БММ 1-2 10 пар ПН-10

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бокс кабельный междугородний БММ 1-2 10 пар ПН-10- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    16
    Бокс кабельный междугородний БММ 1-2 10 пар ПН-10

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    Поставщики
    • ООО "БИОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство кабелей и кабельной арматуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Воронежская область, Пермский край, Иркутская область, Архангельская область, Омская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Смоленская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Томская область, Калужская область, Московская область, Оренбургская область, Самарская область, Курская область, Чувашская Республика - Чувашия, Нижегородская область, Новгородская область, Ставропольский край, Курганская область, Мурманская область, Красноярский край, Ульяновская область, Кемеровская область, Брянская область, Костромская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Тверская область, Алтайский край, Республика Татарстан (Татарстан), Кировская область, Краснодарский край, Белгородская область, Саратовская область, Тюменская область, Новосибирская область, Ленинградская область
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      Не указана
    • ООО "СК "СТРОЙ-РЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство кабелей и кабельной арматуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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