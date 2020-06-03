Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство кабелей и кабельной арматуры
Регионы поставки
Воронежская область, Пермский край, Иркутская область, Архангельская область, Омская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Смоленская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Томская область, Калужская область, Московская область, Оренбургская область, Самарская область, Курская область, Чувашская Республика - Чувашия, Нижегородская область, Новгородская область, Ставропольский край, Курганская область, Мурманская область, Красноярский край, Ульяновская область, Кемеровская область, Брянская область, Костромская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Тверская область, Алтайский край, Республика Татарстан (Татарстан), Кировская область, Краснодарский край, Белгородская область, Саратовская область, Тюменская область, Новосибирская область, Ленинградская область