Материалы перевязочные противоожоговые (набор) включен в состав медицинского имущества для нужд ГО и ЧС АППОЛО

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Материалы перевязочные противоожоговые (набор) включен в состав медицинского имущества для нужд ГО и ЧС АППОЛО- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами