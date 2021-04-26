Стол офисный для компьютера эргономичный 1590х1000х(680)х750ММ с выдвижной полкой под клавиатуру

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол офисный для компьютера эргономичный 1590х1000х(680)х750ММ с выдвижной полкой под клавиатуру- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений