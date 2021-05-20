Кабель силовой с алюминиевой жилой ПВХ алюминий ЦААБ2лШв 3х185ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой ПВХ алюминий ЦААБ2лШв 3х185ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ