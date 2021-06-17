Характеристики

Технические характеристики Размер 1010х210х90 мм Напряжение питания 220 В 50Гц. Условия эксплуатации От -30° до +50°С Расстояние чтения информации максимальное -до 40м Высота символа минимум — 120мм. Яркость свечения, мКд, до 3500 (регулируемая програмно) Угол половинной яркости светодиодов 110° Материал корпуса — черный профиль Тип крепления — петли на задней стенке или уголки Возможности – отображение погоды в одной строке Перепрограммирование табло возможно – через ПК — Компьютер с ОС Windows ХР-7 Способ изменения надписи — пульт на ИК лучах Гарантия 1 год Комплект поставки: Табло — 1 шт Датчик температуры Инструкция по эксплуатации 1 шт Упаковка – технологическая пленка ВПП