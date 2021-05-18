Спецификация
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Характеристики
Торговая марка: Karcher
Подробные характеристики
Тип пылесоса: вертикальный
Питание: 220 В
Тип уборки: влажная
Мощность всасывания: 200 вт
Мощность потребления: 1000 вт
Тип пылесборника: мешок
Емкость пылесборника: 17 литр
Управление мощностью на рукоятке: Нет
Труба всасывания: цельная пластиковая
Турбощетка в комплекте: Нет
Фильтр тонкой очистки (НЕРА): Нет
Уровень шума: 75 дб
Длина сетевого шнура: 4 метр
Парковка: вертикальная
Высота: 525 мм
Ширина: 340 мм
Глубина: 388 мм
Вес изделия: 5,96 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Цвет: желтый
Страна происхождения: Румыния
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край