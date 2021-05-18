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    Главная / Торговый портал / Пылесосы бытовые / Пылесос промышленный (профессиональный) Karcher WD3 P Premium EU-I 1000ВТ 75ДЕЦИБЕЛ 17Л 525х340х388ММ 5.96КГ желтый/черный 4М для сухой и влажной уборки 1.629-891.0 Румыния
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пылесос промышленный (профессиональный) Karcher WD3 P Premium EU-I 1000ВТ 75ДЕЦИБЕЛ 17Л 525х340х388ММ 5.96КГ желтый/черный 4М для сухой и влажной уборки 1.629-891.0 Румыния

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос промышленный (профессиональный) Karcher WD3 P Premium EU-I 1000ВТ 75ДЕЦИБЕЛ 17Л 525х340х388ММ 5.96КГ желтый/черный 4М для сухой и влажной уборки 1.629-891.0 Румыния- Пылесосы бытовые
    69
    Пылесос промышленный (профессиональный) Karcher WD3 P Premium EU-I 1000ВТ 75ДЕЦИБЕЛ 17Л 525х340х388ММ 5.96КГ желтый/черный 4М для сухой и влажной уборки 1.629-891.0 Румыния

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    Цена
    от 8845,2
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    Поставщики
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34219
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      41062,8
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      41062,8c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17280
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17280c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13200c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10055
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12066
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12066c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11868
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      11868c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9185
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11022
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11022c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11000c НДС
    • ООО "АПОГЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10632
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10632c НДС
    • ООО "ТЕХНИКА ЧИСТОТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10440
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10440c НДС
    • ООО "ИНБИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10250
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10250c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9990
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: Karcher Подробные характеристики Тип пылесоса: вертикальный Питание: 220 В Тип уборки: влажная Мощность всасывания: 200 вт Мощность потребления: 1000 вт Тип пылесборника: мешок Емкость пылесборника: 17 литр Управление мощностью на рукоятке: Нет Труба всасывания: цельная пластиковая Турбощетка в комплекте: Нет Фильтр тонкой очистки (НЕРА): Нет Уровень шума: 75 дб Длина сетевого шнура: 4 метр Парковка: вертикальная Высота: 525 мм Ширина: 340 мм Глубина: 388 мм Вес изделия: 5,96 кг Гарантийный срок: 12 мес Цвет: желтый Страна происхождения: Румыния
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      9990c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7371
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8845,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8845,2c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "КАРЕКС УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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