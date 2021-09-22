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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол рабочий для руководителя прямой Бент МХ1624 металл ЛДСП 740х2000х800ММ дуб толедо+090 бежевый ГОСТ 16371-93
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол рабочий для руководителя прямой Бент МХ1624 металл ЛДСП 740х2000х800ММ дуб толедо+090 бежевый ГОСТ 16371-93

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий для руководителя прямой Бент МХ1624 металл ЛДСП 740х2000х800ММ дуб толедо+090 бежевый ГОСТ 16371-93- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол рабочий для руководителя прямой Бент МХ1624 металл ЛДСП 740х2000х800ММ дуб толедо+090 бежевый ГОСТ 16371-93

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