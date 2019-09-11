Стол рабочий кассовый для установки кассового аппарата и расчета с потребителями Лира-Профи СК/ЛП нержавеющая сталь 1120х705(1030)х850(870)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий кассовый для установки кассового аппарата и расчета с потребителями Лира-Профи СК/ЛП нержавеющая сталь 1120х705(1030)х850(870)- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений