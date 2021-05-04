Стол офисный для переговоров Квартал ДСП, износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами 18, 36ММ ПВХ 0.4 и 2ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол офисный для переговоров Квартал ДСП, износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами 18, 36ММ ПВХ 0.4 и 2ММ- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений