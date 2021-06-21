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    Главная / Торговый портал / Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод / Картридж к фильтру для воды со смешанной смолой типа MR-450 UPW 2510 для системы очистки воды УВОИ мягкая упаковка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Картридж к фильтру для воды со смешанной смолой типа MR-450 UPW 2510 для системы очистки воды УВОИ мягкая упаковка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды со смешанной смолой типа MR-450 UPW 2510 для системы очистки воды УВОИ мягкая упаковка- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    63
    Картридж к фильтру для воды со смешанной смолой типа MR-450 UPW 2510 для системы очистки воды УВОИ мягкая упаковка

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    Цена
    от 4000
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    Поставщики
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4000c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Картридж 2510 со смешанной смолой типа MR-450 UPW (мягкая упаковка) предназначен для системы очистки воды УВОИ. Используется для получения воды высокой степени очистки.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛЕГАРДО-МЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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