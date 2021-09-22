Стол Форум ПК-ССМ-СТ120х80/Д Система 1200х800ММ миланский орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол Эрго СТ2-14 1400х800х760ММ орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол Эрго СТ2-16 1600х800х760ММ орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол для заседаний Арго А-0058 ЛДСП ЛДСП 1800х850х760ММ бук
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 5538₽
Стол для заседаний Арго А-0058 ЛДСП ЛДСП 1800х850х760ММ ясень шимо Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 6447₽
Стол для переговоров Тема-М Т350 ЛДСП ЛДСП 1600х800х752ММ яблоня локарно 18ММ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол для председателя ЛДСП ЛДСП 1500х800х750ММ орех гварнери ПВХ с отверстием под кабель канал ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол для переговоров прямой металл ЛДСП 3200x1200ММ аказия, вяз благородный 36ММ 6 опор
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол для переговоров Форум Статус ЛДСП ЛДСП 3500х1200х750ММ орех 36ММ ПВХ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 23820₽
Стол для переговоров Hamilton МДФ МДФ/шпон 2400х1200х760ММ орех темный
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 44840₽
Секция стола для переговоров центральная Кредо ЦС-001 20.003 1440х300х750ММ ЛДСП Эггер Древесина шорвуд/Сосна гавана черная
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 24900₽
Секция стола для переговоров прямая Кредо ПС-001 20.001 1440х900х750ММ ЛДСП Эггер Древесина шорвуд/Сосна гавана черная
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 39600₽