Гиря цилиндрической формы с головкой 5000Г класс точности F1 в футляре, со свидетельством о поверке

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