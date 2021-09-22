Стол рабочий для персонала прямой СП Мебель Стимул ЛДСП ЛДСП 744х1400х800ММ дуб онтарио

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий для персонала прямой СП Мебель Стимул ЛДСП ЛДСП 744х1400х800ММ дуб онтарио- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений