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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол письменный прямой Алекс ЛДСП ЛДСП 1600х700х746ММ орех
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный прямой Алекс ЛДСП ЛДСП 1600х700х746ММ орех

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой Алекс ЛДСП ЛДСП 1600х700х746ММ орех- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол письменный прямой Алекс ЛДСП ЛДСП 1600х700х746ММ орех

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    Цена
    от 2682
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ИП "Дементиевская Г.А."
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12240
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12240
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12240c НДС
    • ООО "КВЕРТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7770
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9324
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9324c НДС
    • ООО "ИНВЕСТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7440
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      7
      Регионы поставки
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      7440c НДС
    • ООО "Арт-Мёбиле"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5687,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6825
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6825c НДС
    • ООО "ПРОСПЕКТ СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5280
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      5280c НДС
    • ООО "ВХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5200c НДС
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4018,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4742
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Костромская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Татарстан (Татарстан), Чувашская Республика - Чувашия
      Подробнее
      4742c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3826,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4592
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4592c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОРТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2778,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3334,5
      Спецификация
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      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3334,5c НДС
    • ООО "МИРГРАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2512,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3015,06
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3015,06c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3000c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2235
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2682
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      2682c НДС
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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