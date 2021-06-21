Картридж к фильтру для воды сменный Aguapost Marathon-CSL-10" Mar 10csl 3000Л 2 252ММ 63ММ

Характеристики

Сменный фильтрующий модуль для очистки жесткой воды. Модуль БС от компании Гейзер используется в проточных систем очистки формата 10SL. Ионообменная смола в картридже хранит в себе ионы натрия. При контакте с жесткой водой в которой содержится кальций, ионы натрия меняются местами с ионами кальция. Таким образом происходит умягчение воды. К тому же ионообменная смола удаляет тяжелые металлы, железо и марганец. Общий ресурс картриджа 6000* с учетом многократных регенераций. Инструкция по регенерации указана в паспорте товара. Назначение фильтра: умягчение Назначение (тип фильтра): проточный фильтр Тип очищаемой воды: для холодной воды Тип картриджа: умягчение Ресурс модуля: 6000 Типоразмер: 10SL Серийный номер изделия: 4607056500421 Краткое описание Картридж для смягчения воды 10SL Для умягчения воды. Удаляет Ca, Mg, тяжелые металлы. Ресурс: 6000 л