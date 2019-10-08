Пылесос для оргтехники Katun/SCS 3M Field Service Vacuum Cleaner 497AB 220В 737710/SCS-65171/SCS-67422

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос для оргтехники Katun/SCS 3M Field Service Vacuum Cleaner 497AB 220В 737710/SCS-65171/SCS-67422- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства