Бумага для копировально-множительной техники офисная Xerox Марафон Премьер А4 80Г/М² 0.11ММ 168ПРОЦ 500ЛИСТ 450L91720

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники офисная Xerox Марафон Премьер А4 80Г/М² 0.11ММ 168ПРОЦ 500ЛИСТ 450L91720- Бумага для аппаратов и приборов