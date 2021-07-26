Корпус для компьютера Codegen Super Power Q3355 черный ATX 500ВтВТ
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Не указана
Модуль процессора А-15.628.25 +5В (± 5%), -12В ISA 8бит (MicroPC) и ISA 8/16бит (PC/104)
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от 57949₽
Корпус для компьютера Zalman S2 черный ATX 2х3.5", 2х2.5" 2хUSB2.0, 1хUSB3.0 вентилятор корпусной задний 120ММ
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от 2990₽
Корпус для компьютера Zalman Miditower Black ATX без блока питания
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от 2756₽
Оперативная память Kingston KSM26ED8/16ME DDR4 DIMM 288-pin 2666MHz 21300МБИТ/С 16ГБАЙТ 16ГБАЙТ 1ШТ
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от 9324₽
Корпус для компьютера Fox IS001-BK 450W (450W)ВТ mATX/Mini-Tower/450 Вт/2xUSB 2.0/Audio
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от 1690₽
Модуль процессора IC695CPU315 1-RS232/1-RS485 Fanuc
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Не указана
Корпус для компьютера Zalman ZM-T3 черный mATX без БП (1x92mm,USB2.0 + USB3.0, Audio)
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от 1692,56₽
Модуль процессора 1762-L24BWA MICROLOGIX 1200 24 I/O - 14 INPUT 24VDC 10
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от 38720₽
Корпус для компьютера Gigabyte GZ-P5 Plus черный ATX без БП 2xUSB2.0 audio
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от 1487₽
Корпус для компьютера Thermaltake Case V3 Window Black ATX
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от 4002,6₽
Модуль процессора IC200CPUE05 128КБ 1-RS232/1-RS485 Ethernet Fanuc
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Не указана