Соединение трубное ниппельное ввертное с торцевым уплотнением НВС 14хМ20 09Г2С Ру25МПа УХЛ1 ТУ 4218-013-01395839-2001

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Соединение трубное ниппельное ввертное с торцевым уплотнением НВС 14хМ20 09Г2С Ру25МПа УХЛ1 ТУ 4218-013-01395839-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых