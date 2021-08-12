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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы / Фильтр картридж паровой фазы BRC для тонкой очистки газа FLBRC01
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр картридж паровой фазы BRC для тонкой очистки газа FLBRC01

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр картридж паровой фазы BRC для тонкой очистки газа FLBRC01- Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
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    Фильтр картридж паровой фазы BRC для тонкой очистки газа FLBRC01

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    • ООО "ТЕХЦЕНТР РАРИТЭК"
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      Спецификация
      Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
      Характеристики
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БОВИД"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ТЕХНО-ВОЛГА"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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