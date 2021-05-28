Элемент фильтрующий FC 1092.Q020.BS 900358 для фильтра типа FF2089

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтрующий FC 1092.Q020.BS 900358 для фильтра типа FF2089- Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок