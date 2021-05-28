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    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок / Элемент фильтрующий G 01954 902458 для фильтра типа 32PD-2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Элемент фильтрующий G 01954 902458 для фильтра типа 32PD-2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтрующий G 01954 902458 для фильтра типа 32PD-2- Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
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    Элемент фильтрующий G 01954 902458 для фильтра типа 32PD-2

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