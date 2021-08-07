Набор подарочный "Играем всей семьей" Состав набора: Глобус интерактивный с подсветкой. Диаметр сферы 15СМ, Планшет для рисования и заметок LCD диагональ 8.5 дюймов, пластик. В комплекте с батарейкой и ручкой (15х23х0.8 СМ), Логическая игра «Айкью-элемент» ( 10х3х16 СМ, Карточная игра «Безопасность» (13х1.5х17х5 СМ), 40 увлекательных игр, Настольная игра «Лото" Материал: дерево. В комплект входит: 48 карточек (4 цвета), 90 бочонков, правила, Супер ХИТ вечный антистресс–пупырка. Диаметр 12.5 СМ. Россия ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
от 1452,8₽
Набор подарочный сборный с нанесением логотипа компании 1.Плед серый, рисунок в клетку, с кистями, состав-хлопок 50%, полиэстер 30%, акрил, 20% 140х200СМ, в п/э пакете, ПВХ шеврон белый 38х18 мм с логотипом компании до 31х12ММ, в 1 цвет по Pantone 300 C, с пришиванием к пледу. 2. Термос 500МЛ металл/ пластик, серебристый 24.8СМ с круговой лазерной гравировкой компании, 3. Лента атласная белая, шириной 25ММ, с печатью логотипа компании в 1 цвет по Pantone 300 C, длина рулона 33М (5 рулонов). 4.Лента атласная серебристая, ширина 25ММ с печатью логотипа компании в 1 цвет по Pantone 300 С , длина рулона 33М (5 рулонов) Коробка 27х21.5х13СМ, микрогофрокартон, плотность 240Г/М2, полноцветный лайнер, металлизированный шильд 8х6СМ, серебристый на клейкой основе, с лазерной гравировкой логотипа компании до 30СМ2, сборка коробки
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
от 2705₽
Изготовление Комплект для участника в ежегодном совещании по охране труда, промышленной, противофонтанной, пожарной и экологической безопасности блокнот, ручка, папка, бейдж
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
от 47110,25₽
Изготовление поздравительного адреса гравировка на дереве
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана
Изготовление наградной продукции в соответствии с техническим заданием
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана
Изготовление стола шахматного ФКУ ИК-12 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана
Изготовление сувенирной продукции
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана
Изготовление Пакет участника совещания блокнот 15х20СМ, ручка Nillson, папка 20х30СМ, бейдж 4х12СМ
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана
Изготовление дипломов формат А4, полноцветная печать
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана
Изготовление дипломов формат А4, бумага 300 гр, полноцветная печать 4+0
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана
Изготовление дипломов для участников, победителей
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана
Изготовление дипломов
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Не указана