Кабель силовой с алюминиевой жилой алюминий АВББШВ 4х185ММ2 ГОСТ 31565-2012 ТР ТС 004/2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой алюминий АВББШВ 4х185ММ2 ГОСТ 31565-2012 ТР ТС 004/2011- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ