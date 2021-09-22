Характеристики

Ширина сиденья – 550мм Глубина сиденья – 450мм Высота кресла в нижнем/верхнем положении – 1080/1180 мм Минимальная/максимальная высота сидения от пола - 500/600 мм Высота спинки – 670мм Высота подлокотника – 135 мм Тип подлокотника – со скруглёнными углами, плотно прилегающими к сидению. Тип спинки - анатомический. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении Газлифт - 3 класс (повышенной прочности) Ограничение по весу - до 120 кг. Тип крестовины - пятилучевая, материал – полиамид, D 700 мм Кол-во колёс: 5 шт., поворотные. Материал обивки – ткань