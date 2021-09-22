Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Бюрократ T-898 ткань/пластик черный 82х32х67СМ Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Бюрократ T-898 ткань/пластик черный 82х32х67СМ Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Бюрократ T-898 ткань/пластик черный 82х32х67СМ Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    74
    Кресло для руководителя Бюрократ T-898 ткань/пластик черный 82х32х67СМ Top Gun

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4700
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10755
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12906
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12906c НДС
    • ИП Губарец А.А.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11300
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Ширина сиденья – 550мм Глубина сиденья – 450мм Высота кресла в нижнем/верхнем положении – 1080/1180 мм Минимальная/максимальная высота сидения от пола - 500/600 мм Высота спинки – 670мм Высота подлокотника – 135 мм Тип подлокотника – со скруглёнными углами, плотно прилегающими к сидению. Тип спинки - анатомический. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении Газлифт - 3 класс (повышенной прочности) Ограничение по весу - до 120 кг. Тип крестовины - пятилучевая, материал – полиамид, D 700 мм Кол-во колёс: 5 шт., поворотные. Материал обивки – ткань
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11300c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10920
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10920c НДС
    • ООО "ЙЕС ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10680
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10680c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8493,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10192,79
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10192,79c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9708
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9708
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9708c НДС
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9500c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9420c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9420c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9420c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9420c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9420c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9420c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9420c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • СТЕПАНЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7506,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8857,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8857,2c НДС
    • ООО "МКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7600c НДС
    • ООО ТД "СТИЛЬНЫЙ ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6355,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло офисное для руководителя T-898AXSN ткань механизм качания, гафлифт
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия
      Подробнее
      7500c НДС
    • ООО ТК "КАН-ТЭРРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5991,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7190
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло руководителя Т-898AXSN Обивка - черная ткань Стандарт. Пластиковая крестовина. Кресло руководителя тканевое. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Крестовина пластиковая. Подлокотники пластиковые. Тип установки на колесиках. Спинка отдельная от сиденья. Ограничение по весу до 181 кг. Материал обивки: ткань черная. Размеры: высота кресла – 1080-1180 мм, высота сиденья – 500-600 мм, ширина сиденья – 550 мм, глубина сиденья – 450 мм, диаметр крестовины – 700 мм.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7190c НДС
    • ООО "ОФИСНЫЙ МИР КМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6089,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7185,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло руководителя Бюрократ, T-898AXSN/Black, (ткань, черное 8011)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7185,2c НДС
    • ООО "ВИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6079,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7174
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      7174c НДС
    • ООО "Паритет"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6016,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7100
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      7100c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "СТРОЙДАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5870
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7044
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7044c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6960
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6960c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5593,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло T 898 AXSN оснащено механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка по высоте осуществляется газлифтом. Ограничение по весу: 120 кг.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6600c НДС
    • ООО "ФИРМА "КЛАСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6525
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6525
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6525c НДС
    • ООО "ПАССИМ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6521,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6521,5
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      898AXSN/Black Кресло руководителя (черное 8011)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Коми
      Подробнее
      6521,5c НДС
    • ООО "ТД ОФИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5508,47
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6500c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5342,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6411
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      6411c НДС
    • ООО "ОФИС-2000"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4700c НДС
    • ООО "ДЭФО - КРАСНОЯРСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Кресло Chairman 658 кожа/дерево черный/темный орех ООО "ТАЙПИТ-МК"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 21979
    В корзину
    Кресло для руководителя Easy Chair 628 TR рециклированная кожа/пластик черный
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 12025,18
    В корзину
    Кресло Electra A экокожа/хром черный 53х61х108-118СМ на полозьях с низкой спинкой ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 8422
    В корзину
    Кресло для руководителя Юнитекс Империя натуральная кожа компаньон черный 63х76х113СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 45000
    В корзину
    Кресло для руководителя Менеджер натуральная кожа черный
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 13648
    В корзину
    Кресло для персонала Chairman CH 9801 ткань/хром черный 60х48х113СМ газпатрон 3кл. по стандарту Germany DIN 4550
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 5778,4
    В корзину
    Кресло для руководителя AP Home Kevan D экокожа черный 65х65х100СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 16870
    В корзину
    Кресло для персонала Новый стиль Webstar Black GTP Tilt CHR61 OH-5/SM-01 ткань/сетка черный ООО "РАДОМ"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 7591
    В корзину
    Кресло для руководителя Романо MD-991 натуральная кожа Stella слоновая кость 130х79х89СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 70921
    В корзину
    Кресло конференц Chairman искусственная кожа/дерево черный матовый
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 6757,23
    В корзину
    Кресло AV 133 PL (681 Н) MK экокожа 223 черный 112/122х49х64СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 9276,18
    В корзину
    Кресло для руководителя Chairman 769 /00-07017614 ткань TW-11/сетчатый акрил/пластик/металл хромированный черный N 120/130х48.5х66.5СМ 120КГ синхромеханизм, Sipro-механизм, газпатрон 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 с подлокотниками, крестовина на роликах по стандарту BIFMA 5.1 (США)
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 28000
    В корзину
    Позвонить