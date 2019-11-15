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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией / Фонендоскоп стетофонендоскоп Амрус Энтерпрайзис Китай
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    Фонендоскоп стетофонендоскоп Амрус Энтерпрайзис Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонендоскоп стетофонендоскоп Амрус Энтерпрайзис Китай- Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией
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    Фонендоскоп стетофонендоскоп Амрус Энтерпрайзис Китай

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    Поставщики
    • ООО "ЛЕКНА"
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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
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