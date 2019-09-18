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    Главная / Торговый портал / Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки / Заготовка из биметаллов бронзовый слой 11ММ 485х230х56ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Заготовка из биметаллов бронзовый слой 11ММ 485х230х56ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Заготовка из биметаллов бронзовый слой 11ММ 485х230х56ММ- Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
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    Заготовка из биметаллов бронзовый слой 11ММ 485х230х56ММ

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    Поставщики
    • ООО "ЛМЗ"
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      Спецификация
      Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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