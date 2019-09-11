Запасная часть для оргтехники Накладка передняя Canon FL2-8653-000000 iR-ADV-c9075/c9070/c9065/c9060/c7065/c7055/ iR-ADV-c9280/c9270/c7280/c7270/c7260

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Накладка передняя Canon FL2-8653-000000 iR-ADV-c9075/c9070/c9065/c9060/c7065/c7055/ iR-ADV-c9280/c9270/c7280/c7270/c7260- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства