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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Наполнение фасады, колесные опоры для приставки подкатной ION венге МДФ фасады 2ШТ, полка 1ШТ, колесные опоры 4ШТ, ручки 2ШТ ООО "Мебельтех"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Наполнение фасады, колесные опоры для приставки подкатной ION венге МДФ фасады 2ШТ, полка 1ШТ, колесные опоры 4ШТ, ручки 2ШТ ООО "Мебельтех"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наполнение фасады, колесные опоры для приставки подкатной ION венге МДФ фасады 2ШТ, полка 1ШТ, колесные опоры 4ШТ, ручки 2ШТ ООО "Мебельтех"- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Наполнение фасады, колесные опоры для приставки подкатной ION венге МДФ фасады 2ШТ, полка 1ШТ, колесные опоры 4ШТ, ручки 2ШТ ООО "Мебельтех"

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    Поставщики
    • ООО "МЕБЕЛЬТЕХ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Минимальная партия
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