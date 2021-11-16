Станок комбинированный деревообрабатывающий C-400 для комплексной обработки столярных изделий 7400ВТ 2200х1600х875ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 549960₽
Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300 ширина фугования и рейсмусования 310ММ, толщина при рейсмусовании 180ММ, длина фуговальных столов 1660ММ, скорость подачи при рейсмусовании 10М/МИН 8200ВТ 1950х1520х1450ММ ГОСТ 7228-93
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 660000₽
Станок комбинированный деревообрабатывающий Энкор Корвет-323 для строгания, пиления, сверлениея, фрезерования 2200ВТ 220В 4000ОБ/МИН 1320х1080х1720ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 140318,4₽
Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 141384₽
Станок комбинированный лазерный деревообрабатывающий корпусный Elixmate NG 1060 W для обработки дерева, пластика, оргстекла, акрила, кожи и т.д. 80-90ВТ 220В 1.5КВТ 1000х600ММ 1430х950х1000ММ режим управления: микрошаговый двигатель, поддерживаемое ПО: CorelDRAW, AutoCAD и др, поддерживаемые форматы: CDR, AI, PLT, DXF, DWG, DST, BMP, интерфейс подключения: USB, LAN, охлаждение излучателя: водяное Jinan Elixmate Technology Solution Limited Китай
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 225700₽
Станок заточной Rezer EG 85-CN для цепей
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 5940₽
Станок заточной Кратон BG 14-14 для инструмента 413х280х320ММ 12.85КГ 2950ОБ/МИН 4 02 03 019
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 6550,74₽
Станок заточной фуговальный односторонний СФ-4(К) 2535х1040х1150ММ 680КГ 400ММ 4950ОБ/МИН
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 600000₽
Станок заточной RedVerg RD-3220BL 5017795
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
Не указана
Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 356000₽
Станок заточный для дереворежущего инструмента Интерскол Т-108\85М для заточки пильной цепи
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 4584,3₽
Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 200/270ВТ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
Не указана