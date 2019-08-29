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    Главная / Торговый портал / Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные / Инструмент электромонтажный для заделки кабеля в кросс КВТ PD-350 61006
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    Инструмент электромонтажный для заделки кабеля в кросс КВТ PD-350 61006

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Инструмент электромонтажный для заделки кабеля в кросс КВТ PD-350 61006- Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
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    Инструмент электромонтажный для заделки кабеля в кросс КВТ PD-350 61006

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    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МИР ИНСТРУМЕНТА"
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