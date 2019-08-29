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Аллерген для диагностики туберкулеза Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении) Раствор для внутрикожного введения 10ДОЗ 5ШТ 1МЛ
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