Аллерген для диагностики туберкулеза Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении) Раствор для внутрикожного введения 10ДОЗ 5ШТ 1МЛ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аллерген для диагностики туберкулеза Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении) Раствор для внутрикожного введения 10ДОЗ 5ШТ 1МЛ- Аллергены