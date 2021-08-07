Раствор для инфузий Растворитель для коревой и паротитной вакцин культурных сухих 0.5МЛ 10ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Раствор для инфузий Растворитель для коревой и паротитной вакцин культурных сухих 0.5МЛ 10ШТ- Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты